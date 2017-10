Sentiment agredolç al passeig Lluís Companys

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 05:00 h

La CUP revifa l'ambient pessimista del discurs de Puigdemont

CRÒNICA | Alba Garcia Àlvila i Anna Solé Sans | Moments d'eufòria abans de les sis de la tarda al passeig Lluís Companys. Centenars de persones es van aplegar al voltant de les dues pantalles prop d'Arc de Triomf per seguir en directe el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya, en un acte organitzat per les entitats sobiranistes. Moments d'eufòria abans de les sis de la tarda al passeig Lluís Companys. Centenars de persones es van aplegar al voltant de les dues pantalles prop d'Arc de Triomf per seguir en directe el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya, en un acte organitzat per les entitats sobiranistes.

Crits d'independència, estelades sobrevolant els caps i ambient festiu. Una escena que es va esquinçar en donar-se a conèixer que la compareixença de Puigdemont s'endarreriria una hora més i caldria esperar fins a les set. Malgrat tot, la gent va aguantar pacientment sense abandonar el passeig, tot esperant la proclamació d'independència.





Il·lusió, abraçades, alguna llàgrima i molts aplaudiments en les primeres paraules del president. El moment més esperat i celebrat de la jornada va ser quan Puigdemont va declarar la independència.

I després, plors, cares llargues i moments de tensió i decepció en conèixer que Catalunya només havia estat independent 20 segons. "Marxem perquè no ha dit el que hauria d'haver dit", es va sentir pel passeig. "Això ha estat una baixada de pantalons", deia algú altre.



"Avui no hi ha derrota que valgui"





Crits contra les paraules de la líder de C's, Inés Arrimadas, el del PSC, Miquel Iceta i el del PP, Xavier García Albiol, mentre la gent abandonava el passeig. "Convergència se'ns acaba la paciència", se sentia de fons.

Aquest sentiment de buidor es va difondre en sentir-se les primeres paraules de la diputada de la CUP Anna Gabriel. El discurs ferm de la formació anticapitalista, envoltat de molts aplaudiments, ha revifat els ànims. "Ens volem lliures i organitzades", va reclamar Gabriel i va afegir que no es renunciarà a la república catalana.









Consulta les imatges més destacades de la jornada. "Avui no hi ha derrota que valgui" i va declarar que "aquest dimarts s'inicia una nova etapa de lluita" perquè cal defensar la república "de cara i obertes al món".

