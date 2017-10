La declaració d'independència a les portades de la premsa internacional

Des de fora d'Europa, el Financial Times anuncia que "el líder català posa frens a l'oferta de secessió" amb una foto de Puigdemont fent el discurs, i la Mesa del Parlament darrere.

El britànic The Times qualifica de "pas enrere" el que s'ha fet a Catalunya, alhora que mostra dos joves independentistes entre cares de decepció.

L'alemany Franffurter Allgemeine il·lustra amb una foto de l'Arc de Triomf en la seva portada per ressaltar que Catalunya proclama la independència.

Libération, Le Figaro, Corriere della Sera, Franffurter Allgemeine, The Times i Financial Times parlen del discurs del president de la Generalitat d'aquest dimarts

