Rajoy convoca un Consell de Ministres extraordinari per abordar la resposta a Puigdemont

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 09:10 h

El gobierno rebutja la mediació i decidirà si aplica el 155 a Catalunya

El president del gobierno, Mariano Rajoy, ha convocat aquest dimecres a les 09.00h un Consell de Ministres extraordinari per abordar la resposta que donarà al discurs de Carles Puigdemont al ple del Parlament. El president de la Generalitat va declarar la independència però la va suspendre per obrir un període de mediació, que la CUP fixa en 4 setmanes.

El Consell de Ministres pot ser la via per aprovar el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, que permet la suspensió de competències autonòmiques, però també per impulsar iniciatives al TC o per actuar en alguna de les altres vies constitucionals.

Mariano Rajoy compareixerà davant el Congrés a petició pròpia a partir de les 16.00h precisament per informar de la resposta a Catalunya.

Porta tancada a la mediació

La reacció al discurs de Puigdemont a la Moncola ha anat de la mà de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha rebutjat explícitament la mediació que reclama Puigdemont. "Ni Puigdemont ni ningú pot pretendre tampoc sense tornar a la legalitat i a la democràcia imposar una mediació", ha dit, perquè "el diàleg entre demòcrates es fa dins de la llei, respectant les regles del joc i no inventant-les a la seva voluntat", ha sentenciat.

Segons Sáenz de Santamaría, el discurs que ha ofert Puigdemont al Parlament és "el d'una persona que no sap on està, on va ni amb qui vol anar", i el seu executiu "no pot acceptar" que "es doni validesa a una llei del referèndum suspesa pel TC" o "als resultats de l'1-O perquè va ser un acte il·legal.

Rajoy busca consens amb Sánchez i Rivera

Sáenz de Santamaría ha comparegut a La Moncloa mentre el president espanyol mantenia una reunió amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i després d'intercanviar també missatges amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera.



Segons Sáenz de Santamaría, el president espanyol manté contactes amb els "principals partits" per assolir el "màxim consens" en aquesta resposta.

