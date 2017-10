Ultimàtum de la CUP: 4 setmanes per una independència total

Amb tot, i després de la signatura de la Declaració d'Independència pels membres de JxSí i la CUP, el secretari Nacional dels anticapitalistes, Quim Arrufat, ha demanat al Govern que fixi un límit en el període de negociacions i proposa que aquest temps sigui d'un mes "com a molt".

Arrufat ha matisat que la CUP estarà "oberta" a escoltar quin límit proposa Puigdemont. "Però no acceptem un temps indeterminat i il·limitat, sense data d'horitzó final, ni que s'eternitzi en mesos", ha reiterat. A més, el dirigent independentista ha subratllat que la CUP "no avala" la suspensió de la declaració d'independència.

Confiança "tocada"

Arrufat també ha constatat que la confiança amb Puigdemont i el Govern ha quedat "tocada però no trencada", després que el president hagi apostat per suspendre la declaració d'independència, amb l'aval del PDeCAT i ERC. La CUP preferia proclamar la República i, en tot cas, fixar un temps per a aplicar la declaració.

En qualsevol cas, el Secretariat de la CUP ha afirmat que la formació no permetrà que la legislatura acabi de cap altra manera que no sigui aplicant el resultat del referèndum. Així doncs, Arrufat ha donat un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania i ha garantit que la CUP utilitzarà els mitjans que tingui al seu abast perquè es constitueixi la república catalana.

Suspensió de l'activitat parlamentària

El portaveu del Secretariat de la CUP ha anunciat també que traslladarà al Consell Polític de la formació que decideixi si suspèn l'activitat del grup parlamentari fins que es facin "passes fermes" cap a la República.

ANC i Òmnium exigeixen que el temps de diàleg "tingui dates acotades"

Els presidents de l'ANC i Òmnium Cultura, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, han abandonat el ple del Parlament "satisfets" amb el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però reclamen al Govern i al president que aquest temps de diàleg que interpreten que s'obre, sigui "acotat", i per això demanen que es "facin públiques" les dates límits i el calendari.