El PSOE titlla de mentider a Puigdemont

Ábalos s'ha compromès a seguir actuant "en el marc de la Constitució i l'estat de dret" però no ha avançat si faran costat al govern espanyol en allò que decideixi. "Les decisions es prendran demà, en el sí de la comissió executiva federal i un cop coneguem què farà el consell de ministres, són ells qui tenen la competència per emprendre accions", ha conclòs.

"A la gent de bona fe la invitació al diàleg li haurà semblat una iniciativa lloable però després no es constata quan veiem el manifest", ha dit Ábalos, que ha acusat el Govern d'abusar "de la bona fe de la gent".

El secretari d'Organització dels socialistes ha assegurat que estan "decebuts" i que no saben com interpretar la compareixença de Puigdemont.

