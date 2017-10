Per què Puigdemont va fer esperar al país una hora?

Salva Països Catalans Països Catalans

11 d'octubre de 2017, 11.45 h

No us enfadeu companys de la CUP... entenc que us queixeu del què ha passat i la forma com s'ha fet, però crec sincerament que és una bona opció en el fons i en la forma... i ara us necessitem a vosaltres més que mai per què us assegureu que es culmina la jugada, com heu fet fins ara... som molts que tenim confiança en vosaltres per tal que recolzeu i controleu l'equip de govern en tot aquest procés...



Endavant República!!!