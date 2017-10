Turull alerta que es constituirà la república si l'Estat aplica el 155

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 11:30 h

"Ara és el gobierno qui ha de dir si accepta el diàleg o no"

El portaveu del govern, Jordi Turull, ha afirmat aquest matí que li toca al gobierno dir si accepta el diàleg després de la proposta de Puigdemont d'obrir un procés de negociació mentre manté suspesa la independència. Però en cas que es posi en marxa el 155, Turull avisa que se serà conseqüent amb el compromís de proclamar la república.

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, en el moment que signa la declaració de República Catalana, el 10 d'Octubre © Júlia Pérez

Turull ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio al mateix moment que estava reunit el Consell de Ministres a Madrid per decidir quines mesures aplicar en resposta al discurs de Puigdemont.



En aquest sentit, el portaveu del govern, ha constatat que si el gobierno aplica l'article 155, "significarà que no hi ha voluntat de diàleg" per part de l'executiu i serà conseqüent amb el compromís de constituir la república catalana.



Ha reafirmat també que, per part del govern de la Generalitat, ha quedat clara la predisposició a la negociació, i ha assegurat que "no farà falta esperar setmanes" per saber si aquesta voluntat és recíproca.



Una hora d'espera



El conseller de Presidència ha confirmat que el retard de la compareixença va ser provocat per alguna "trucada d'últim moment" i per les discrepàncies amb la CUP, que no compartia alguns elements, d'última hora, de la declaració del president de la Generalitat.



Tot i això, ha negat problemes amb la formació anticapitalista perquè "el sentit de transcendència s'imposa sempre" i els ha demanat que no posin terminis de temps al diàleg, tot i que aquest "no és indefinit en el temps", ha matisat.