Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 13:15 h

Esperen que el president del gobierno no apliqui l'article 155 perquè seria "tirar gasolina al foc"

La presidenta de l'Esquerra Unitària Europea, Gabriele Zimmer, ha afirmat aquest dimecres que les institucions europees han d'acceptar la voluntat dels ciutadans i "entendre" que han de "calmar, influenciar i pressionar" el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, perquè accepti l'oferta de diàleg amb Catalunya.

Els eurodiputats Marina Albiol, Gabriele Zimmer i Miguel Urbán, durant un esmorzar amb periodistes aquest dimecres a Brussel·les © Blanca Blay Comparteix Tweet

Etiquetes eurocambra, europa, rajoy

Per a la líder de l'Esquerra Unitària, Gabriele Zimmer, és moment de "diàleg" i no d'aplicar l'article 155 o el 116 de la constitució espanyola "perquè no seria bo per ningú", ha manifestat l'eurodiputada.



"Cal utilitzar totes les oportunitats de diàleg", ha afirmat en relació a la declaració del president del Govern, Carles Puigdemont, d'ahir al vespre.



Tanmateix, Zimmer considera que les institucions europees han de canviar "la seva aproximació al conflicte" a Espanya i "crear un marc per al suport".



"Hem d'acceptar que l'1-O una majoria dels ciutadans de Catalunya van decidir separar-se", ha afegit.





