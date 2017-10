Rajoy admet que no entén absolutament res, però agafa aire per aplicar el 155

11 d'octubre de 2017, 12.51 h

Si juntem informacions podem veure quina era l'estratègia d'ahir del Gobierno español:



+ Desplegament policial per BCN

+ Grup d'elit de la policia per detindre Puigdemont

+ Avioneta de transport de pesos a l'aeroport de Sabadell

+ Tall de la xarxa de Movistar just quan començava l'acte del Parlament (a tota Espanya, però bé ha de dissimular l'empresa on estan tots els polítics retirats, que no tenia ordre judicial)

+ Tancament de la web de l'ANC



