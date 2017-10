En la seva declaració, pocs minuts abans, el president espanyol no ha concretat el termini del qual disposa Puigdemont per a donar una resposta a aquest requeriment, "previ a qualsevol de les mesures que el govern espanyol pot adoptar a l'empara de l'article 155 de la Constitució", segons el mateix Rajoy.

En un missatge a Twitter, la també secretària general d'ERC ha piulat: "Haurem de demanar un aclariment a Rajoy perquè no ha dit res sobre el diàleg i les propostes de mediació! Diria que per les amenaces que profereix, pinten bastos...".

Haurem de demanar un aclariment al @marianorajoy perquè no ha dit res sobre el diàleg i les propostes de mediació! Diria que per les amenaces que profereix, pinten bastos...

La portaveu del grup parlamentari de JxSí, Marta Rovira, ha respost el president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, després que hagi requerit al cap del Govern, Carles Puigdemont, que aclareixi si ha declarat la independència i hagi aplanat el terreny per aplicar l'article 155 de la Constitució.

COMENTARIS

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 11 d'octubre de 2017, 14.21 h Totalment d'acord.Els catalans volem que reactives la Proclamació de la República de Catalunya el més aviat possible.No volem diàleg s ni metxes amb el feixisme español.Fora les forces d'ocupació de Catalunya,guarra zivil i policia nacional.No us volem assassins i criminals.Fora d'una puta vegada de Catalunya.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

