[Vídeo] C's demana al Gobierno que censuri la premsa internacional que parla del procés

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 14:30 h

Girauta reclama al ministre d'Exteriors que intervingui per evitar la difusió de les agressions de l'1-O

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Acostumats a uns mitjans de comunicació que alimenten les teories de la manipulació en pro de la unitat d'Espanya, Juan Carlos Girauta, de Ciutadans, ha carregat avui durament contra el Gobierno, i en concret contra el ministeri d'Afers Exteriors, pel fet que la premsa internacional hagi explicat i mostrat les agressions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil contra els votants de l'1-O.

Girauta durant la seva pregunta a Dastís Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes diplocat, girauta, premsa internacional

Quan estàs acostumat a la manipulació i t'enfades perquè no pots controlar la premsa internacionalpic.twitter.com/on9I8e0HIr — Joan Solé (@JoanSole_) 11 d’octubre de 2017

Amb tots els mitjans de Madrid alimentant la manipulació, i amb El Periódico com a referent de la tergiversació per canviar el relat dels fets des de Catalunya, Ciutadans ha acusat sense miraments el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso María Dastis, de "permetre" que els mitjans internacionals "compressin la versió de l'1-O que coincideix amb la de les autoritats colpistes (catalanes)": com pot ser que amb un servei d'exteriors amb tanta gent sobre el terreny, la diplomàcia privada del DiploCat hagi creat la idea que l'Espanya actual és com la del franquisme i que els policies van assaltar, i van provocar violència amb 800 ferits. Com pot ser que el DiploCat sigui més eficaç que tota la diplomàcia espanyola?".