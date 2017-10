Sánchez defensa el règim del 78 i justifica l'aplicació del 155

La declaració de Sánchez evidencia l'activació del 155 per part del gobierno amb el suport absolut del PSOE, que ha retret al govern de la Generalitat que "en comptes de diàleg, volen temps".

Rivera també fa costat a la Constitució perquè "s'ha de defensar" com sempre s'ha fet, ha dit. I ha demanat a Puigdemont que "rectifiqui, reconegui el seu fracàs i convoqui eleccions".

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, també dóna ple suport al gobierno de Rajoy, que exigeix al president de la Generalitat que confirmi si ha declarat o no la independència i es planteja aquest requeriment com a pas previ del 155.

El líder dels socialistes ha anunciat l'acord amb Mariano Rajoy per abordar la reforma de la Constitució que portaran a debat al Congrés dels Diputats d'aquí a 6 mesos. En aquest sentit, Sánchez ha reconegut que fa molts dies que conversa amb Rajoy on han pogut "compartir moltes reflexions".

Tanmateix, el líder del PSOE ha remarcat que la seva formació "sempre ha estat al costat de la constitució i l'estat de dret" i més, davant una "situació de fractura" com la que viu Catalunya. I ha confirmat que "és evident" que s'està activant l'article 155.

El Secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat que dóna suport al requeriment i a les mesures que prengui el president del gobierno, Mariano Rajoy. "Compartim la necessitat que Puigdemont aclareixi si va declarar o no la independència" ahir al vespre, ha dit Sánchez.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal