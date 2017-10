El Sindicat de Mossos demana que es desactivi el dispositiu policial per l'1-O

No hi ha cap vot

El SME anuncia en un comunicat que vol que els agents d'ordre públic de l'àrea metropolitana i els antiavalots tornin al "règim horari ordinari" i a "la normalitat laboral de forma immediata".

El sindicat lamenta que la Direcció General de la Policia mantingui "collats i ofegats als agents dins un dispositiu Àgora amb uns horaris gairebé impossibles, que només s'explicarien i justificarien si els incidents als carrers fossin continus dia sí, dia també", ha expressat.

"Fins al dia d'avui encara es podria mig entendre aquest dispositiu, encara que sigui per la possibilitat que hi hagués desordres públics, però a partir d'ara i amb aquest període de 'calma', ja no té cap justificació", argumenta l'organització.

El dispositiu Àgora afecta des del 4 de setembre la Brigada Mòbil (BRIMO), antiavalots centralitzats a la seu d'Egara, i les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona, àrea metropolitana sud i nord.

Els ferris al Port de Barcelona es queden una setmana més

Els dos ferris atracats al Port de Barcelona que acullen agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya amb motiu de l'1-O allargaran la seva estada fins, almenys, el 18 d'octubre.

Els vaixells, amb capacitat per allotjar prop de 3.000 persones, ja havien prorrogat la seva estada fins aquest dimecres, quan han tornat a ampliar-la".