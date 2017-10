Qui és el substitut de Reguant al grup parlamentari de la CUP?

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 16:00 h

Xavier Safont-Tria és pagès de professió i el primer regidor del grup a Mataró

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'exregidor de la CUP a Mataró Xavier Safont-Tria substituirà Eulàlia Reguant com a diputat al grup parlamentari de la CUP, després que Reguant hagi formalitzat la renúncia a l'acta aquest dimecres per centrar-se, tal com s'havia compromès, en l'ajuntament de Barcelona i ocupar la vacant del fins ara regidor, Josep Garganté.

Notícies relacionades

Safont-Tria entrarà al Parlament ja que l'exalcaldessa de Sant Pere de Ribes (Garraf), Anna Gabaldà, la següent a la llista dels de la CUP per Barcelona, també va presentar la renúncia. Safont-Tria adquirirà la plena condició de diputat un cop hagi lliurat al registre del Parlament la credencial expedida per la junta electoral, un document en què juri o prometi respectar la constitució espanyola i l'estatut, una declaració de béns i una altra d'activitats.Safont-Tria ha estat la cara més visible de la CUP a Mataró i el primer regidor del grup a la capital del Maresme. Pagès de professió, va ser regidor del 2007 al 2014 fins que va deixar la regidoria per tal de complir amb el funcionament intern de la CUP, que només permet un màxim de dos mandanst als ajuntaments. D'altra banda, va concorrer a les llistes de la CUP en les dues darreres eleccions catalanes: l'any 2012, ocupava el cinquè lloc en la llista encapçalada per David Fernàndez que va aconseguir entrar al Parlament (aleshores la CUP va obtenir tres diputats) i el 2015 va ocupar el tretzè lloc per Barcelona (van assolir set escons i també es va quedar fora).