L'exèrcit impedeix als Mossos entrenar a la base de Sant Climent Sescebes durant aquest octubre

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 16:30 h

Un dels motius és que s'hi allotgen agents de la policia espanyola desplegats a Catalunya arran de l'1-O

L'Exèrcit ha suspès les pràctiques de tir que els Mossos d'Esquadra fan a la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) com a mínim, durant tot l'octubre. Les forces armades van enviar una comunicació a la policia catalana dient-los que, al llarg d'aquest mes, no podrien atendre les seves sol·licituds per fer els exercicis de tir a les instal·lacions militars.

Imatge general del camp de tir de la base militar Álvarez de Castro, a Sant Climent Sescebes © Fuentes, B. Comparteix Tweet

Etiquetes exèrcit espanyol, Mossos dEsquadra

L'Oficina de Comunicació de la Direcció General de l'Exèrcit assegura que aquesta suspensió temporal es deu a dos motius. D'entrada, perquè part de la zona de pràctiques està en obres. Però també perquè, actualment, a la base de Sant Climent hi ha "una alta ocupació", ja que allà també s'hi allotgen efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat (desplegats a Catalunya arran de l'1-O).Els Mossos d'Esquadra van periòdicament a la base militar per fer-hi pràctiques de tir. Uns exercicis que fan totes les unitats, des de Trànsit i Seguretat Ciutadana passant, entre d'altres, pels agents destinats a l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Tot i la justificació de l'exèrcit, molts han percebut l'anunci com un boicot a la policia catalana, que ha d'estar preparada per protegir la població de qualsevol tipus d'amenaça.