L'extrema dreta dóna suport a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana el 12-O

11 d'octubre de 2017, 20.33 h

Quan siguem independents, una de les primeres lleis que s´hauran de fer es prohibir tots els partits feixistes, penes de preso per a fer la salutacio nazi (com a Alemanya) i penes de preso per a lluir simbologia nazi (com a Alemanya).

Qui aixequi el bras al estil nazi ja sap el que li espera.

Les penes de preso a partir de 2 anys i un dia per a que entrin a preso. Hi ha moltes coses que farem molt millor que Espanya.