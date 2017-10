El TSJC admet a tràmit una querella dels ultradretans de VOX contra el Govern i part de la Mesa

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 19:30 h

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va remetre la querella a la fiscalia, que es va mostrar favorable a acceptar-la

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit aquest dimecres la querella del partit d'extrema dreta VOX contra tots els membres del Govern i part dels membres de la Mesa del Parlament per l'organització del referèndum de l'1-O. La querella es dividirà en dues parts que s'acumularan als processos ja oberts contra el Govern i la Mesa, i seran les respectives magistrades instructores les que fixaran una fiança perquè VOX es pugui personar com a acusació popular, i qui decidiran si ordenen o no les diligències i mesures cautelars demanades pel partit.

El TSJC, en una imatge d'arxiu © Google Maps César Parga Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes TSJC, VOX

VOX va presentar el 6 de setembre la querella contra tot el Govern i contra Forcadell, Guinó, Simó i Barrufet, però per diversos motius no s'ha admès a tràmit fins ara. El 15 de setembre VOX va ampliar la querella contra els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya. En l'escrit denunciaven l'anunci de referèndum, les partides pressupostàries de la Generalitat dedicades a la votació, la creació d'estructures d'estat, l'aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica, la compra d'urnes, la convocatòria de data i pregunta, la modificació del Reglament del Parlament, la signatura conjunta de la Llei del Referèndum i del decret de convocatòria i la "negativa oberta dels querellats a donar compliment a l'ordenament jurídic espanyol i a les resolucions del Tribunal Constitucional".

Els delictes que denuncia VOX en la seva querella són els de prevaricació, usurpació d'atribucions i funcions, desobediència a l'autoritat judicial, conspiració per cometre rebel·lió, sedició en grau de temptativa, i malversació de fons públics, amb penes de fins a 20 anys de presó, inhabilitació per a càrrec públic durant el mateix període i multes econòmiques. El TSJC va remetre la querella a la fiscalia perquè es posicionés, i fa uns dies el ministeri públic es va mostrar favorable a la seva admissió a tràmit i l'acumulació en les dues causes ja obertes.