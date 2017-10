Rajoy anuncia al Congreso que no accepta cap mediació ni diàleg amb la Generalitat

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 16:50 h

Denuncia que seria naturalitzar un dret (a decidir) que no existeix

8 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Ha quedat clar. El president del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparegut al Congreso per frenar qualsevol via de diàleg amb la Generalitat i reafirmar la seva intenció de mantenir el puny de ferro per frenar l'independentisme.

Mariano Rajoy durant la seva intervenció al Congreso © @marianorajoy Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes rajoy, referèndum

Després de comparèixer aquest matí per dir que no entenia si el president Puigdemont havia declarat, o no, la independència, el president del Gobierno ha concretat que el requeriment enviat a la Generalitat perquè respongui al dubte és ja l'avís que recull l'article 155 de la Constitució que prepara l'aplicació de la mesura per intervenir el Govern.

Rajoy, que responsabilitza l'independentisme de provocar un clima de "radicalització", "desobediència" i "tumults", ha concretat que no acceptarà cap mediació ni diàleg, ja que seria la "imposició" d'uns punts de vista: "Què es vol aconseguir amb la mediació d'un tercer? Que li diguin al Gobierno que abandoni el seu deure de complir i fer complir la Constitució, les lleis i doni naturalesa a l'actuació deslleial del govern de la Generalitat i que es reconegui un dret (a decidir) que no existeix?".