En el mateix sentit ha parlat Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, que s'ha referit a la intervenció de Rajoy com "un requeriment per saber que va passar ahir al Parlament" sense cap tipus de proposta política. "El CNI deu haver fallat", ha ironitzat. Domènech ha instat a Rajoy a que dialogui amb el govern català i ha insistit que això només es pot fer sense condicions prèvies. "Si no poden dialogar marxin, no només pel bé de Catalunya sino pel bé d'Espanya", ha sentenciat. Domènech també s'ha dirigit als socialistes per criticar el fet que la seva solució passi només per una reforma de la Constitució que ells mateixos votarien amb el Partit Popular.



Alberto Garzón, de Unidos Podemos, també s'ha referit al fet que la transició espanyola va acumular molts errors pel que fa al tracte de "la plurinacionalitat de l'Estat espanyol" i que avui vivim un problema polític al que cal plantar cara "no només de cara a les eleccions sinó de cara a les noves generacions".

Iglesias ha introduït el concepte de "sobiranies compartides" per entreveure possibilitats d'acord i ha demanat parar atenció a l'oferta de diàleg sense condicions del president Puigdemont. També ha acusat el PP i Rajoy de ser els culpables de la situació actual des de la retallada de l'Estatut d'Autonomia el 2006. "Van utilitzar Catalunya per embolicar-se en una bandera i jugar els seus interessos polítics. Deixi d'actuar com a cap del PP, faci de president i deixi de trencar Espanya", ha dit. D'altra banda, ha advertit el president del govern espanyol que "desconfiï del senyor Rivera" per ser "el principal operador polític d'Aznar en aquesta crisi" i que no apliqui l'article 155 de la Constitució. Per últim, ha tornat a insistir en la necessitat de celebrar un referèndum pactat.