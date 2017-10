Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 18:00 h

El republicà titlla de "fraguista, per no dir franquista" l'actuació del Gobierno

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La crida a dialogar i mediar el conflicte català ha quedat ràpidament descartada per a l'Estat. Després que PSOE i C's hagin reforçat la posició dura de l'executiu espanyol, Joan Tardà, el líder d'ERC a Madrid, ha recordat que malgrat la repressió, "no hi haurà cap retrocés".

Joan Tardà © Congreso Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes referèndum, tardà

L'aposta per la via violenta per frenar el procés català té l'OK de l'àmplia majoria del Congrés, amb la negativa per incorporar la figura d'un tercer que pugui trobar una via democràtica per deixar resoldre, Tardà ha recordat que en la seva última intervenció va avisar que seria "possible" que a Espanya existissin presos polítics, un fet que considera que "és a les portes" de produir-se: "què faran? Ens detindran? Multaran? Fent això sap qui l'aplaudirà? Els feixistes".

Segons el republicà, l'estratègia del Gobierno, acompanyada amb el vistiplau de Felip VI, segueix la mateixa línia d'actuació que va utilitzar Felip IV l'any 1714 quan va aplicar el dret a conquesta: "Felipe VI va legitimar l'ús de la força el passat 1-O, és la unitat per la força, de Felip IV a Felip VI". En aquest sentit, Tardà ha anat més enllà i ha titllat Rajoy de tenir una visió "fraguista" d'Espanya, "i no dic franquista per no ofendre".

Tardà ha demanat a Rajoy que faci un esforç i reconegui que "som al segle XXI" i eviti seguir amb l'increment de la repressió, ja que la democràcia és "imbatible": "Que sàpiga que actuarem sempre a la catalana, pacíficament, però mai fent un pas enrere".

Notícies relacionades