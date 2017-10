Segons Campuzano, Puigdemont va fer ahir un gest de "generositat i alçada política" proclamant la independència però "mantenint oberta la porta del diàleg" i fent una crida a "destensar l'ambient" i "tornar a entendre'ns". En aquest sentit, ha dit el portaveu del PDeCAT a Rajoy que cal que acceptin que el subjecte de la discussió és "si es reconeix o no a Catalunya com a subjecte polític": "el diàleg ha de ser sobre el fons d'aquest problema, tal com demana la societat civil catalana i la comunitat internacional", ha sentenciat.



D'altra banda, Campuzano ha demanat al president espanyol que condemni "discursos incendiaris" dins el seu partit com el que va dur a terme el vice-secretari de comunicació del PP, Pablo Casado, en amenaçar el president Carles Puigdemont d'acabar com Lluís Companys. També li ha demanat que bandegi accions de l'extrema dreta com les que es van viure aquest 9 d'octubre a València. "L'extrema dreta està ressorgint i el govern no està actuant", ha sentenciat.



També ha exigit responsabilitats polítiques per la brutalitat policial de l'1-O i la dimissió del Ministeri de l'Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, la creació d'una comissió d'investigació i que el govern espanyol demani disculpes "als catalans colpejats". Per últim, s'ha dirigit a Rajoy per dir-li que no apliqui l'article 155 de la Constitució perquè "no és democràtic, europeu ni civilitzat", que retiri la policia espanyola de Catalunya i que no contribueixi a malmetre la imatge del país (com, per exemple, impulsant a les empreses a canviar de seu).