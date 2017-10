'El País' fulmina un altre columnista per criticar les actuacions de l'Estat en la qüestió catalana

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 20:30 h

Ha acomiadat el periodista britànic John Carlin, dies després de censurar Joan B. Culla i Francesc Serés

El periodista britànic John Carlin ha estat acomiadat aquest dimecres de 'El País', segons ha confirmat via Twitter l’il·lustrador Oriol Malet, que -diu- ha pogut parlar amb ell. En la seva columna setmanal sobre qüestions polítiques, Carlin s'havia mostrat contrari a la línia editorial del diari espanyolista pel que fa a la situació a Catalunya i aquest l'ha castigat amb la censura ideològica com ja va fer fa uns dies amb l'historiador i catedràtic de la UAB Joan B. Culla i al columnista Francesc Serés.





En el cas de Carlin, ha estat molt crític amb la cultura política espanyola, Felip VI i Mariano Rajoy. La seva darrera columna a 'El País' l'ha publicat aquest dimecres i el subtítol diu que "els independentistes no haurien aconseguit ni la meitat dels seus objectius sense l'ajut del PP i dels seus correligionaris als mitjans de comunicació". De pare escocès i mare espanyola, Carlin col·laborava amb 'El País' des de l'any 2004 i ha escrit a diaris internacionals de renom com el New York Times o The Guardian.



D'altra banda, el 9 d'Octubre, els escriptors Joan Francesc Mira, Enric Sòria, Martí Domínguez i Manuel Baixauli també van plegar de 'El País' i van denunciar la manera com informen de la qüestió catalana.