Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 19:45 h

El president del govern espanyol nega la realitat i diu no haver-se tancat al diàleg

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha dirigit al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, durant el torn de rèplica al Congrés espanyol per tal de tallar qualsevol possibilitat de diàleg i advertir-lo que només hi haurà opcions si "encerta" en la resposta del requeriment que li ha enviat aquest matí. "N'hi ha prou amb què digui que no ha convocat la independència -estigui en vigor o no-, és així de fàcil i s'entén molt bé", ha sentenciat. A més, ha assegurat que l'actuació de l'Estat serà "diferent" segons el que contesti Puigdemont: "No és el mateix que el president d'un govern autonòmic declari la independència o que no ho faci", ha dit.

"Tots estarem d'acord aquí que no va passar una cosa normal, raonable ni pròpia d'un país democràtic", ha dit sobre el ple que es va celebrar ahir al Parlament de Catalunya i ha demostrat la seva manca d'entesa dient que "no es pot furtar als catalans i als espanyols la claredat de dir si s'afecta o no la unitat de la nació espanyola".



Referint-se a la proposta de diàleg llançada pel President Puigdemont, només ha tornat a insistir en la seva participació en la comissió per la reforma de la Constitució espanyola, impulsada pel PSOE i de contingut més aviat buit. "Mai m'he tancat al diàleg", ha dit després que a la seva primera intervenció es negués a acceptar cap mediació ni diàleg amb la Generalitat.



