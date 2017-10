"Ha fet una intervenció pròpia d'un falangista, vol retornar el catalanisme als temps de Franco". Amb aquestes paraules s'ha dirigit el portaveu del PDeCAT a Madrid, Carlos Campuzano, al líder de Ciutadans, Albert Rivera, després que aquest instés el govern de l'Estat a aplicar sense miraments l'article 155 de la Constitució. Rivera ha utilitzat el seu torn de rèplica per al·lusions per defensar que "els únics que van fer un cop d'estat" són el grup del PDeCAT a Catalunya.

Gran moment de Campuzano (PDeCAT). Ja era hora que algú li digués això a Rivera. pic.twitter.com/f9nkQ8QHVA — Mark Serra #DI (@mkserra) October 11, 2017

La presidenta del Congrés espanyol i membre del Partit Popular, Ana María Pastor, ha demanat a Campuzano que retirés la seva acusació -evitant repetir la paraula "falangista"- però ell s'hi ha negat.Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha avisat als socialistes que les conseqüències de l'aplicació del 155 també seran responsabilitat seva, ja que s'han posicionat al costat del Partit Popular en totes les seves iniciatives. "Si detenen el govern de la Generalitat vostès en seran corresponsables", ha afirmat dirigint-se a la portaveu del PSOE Margarita Robles. En aquest sentit, també ha aclarit que la repressió de l'Estat no frenarà el sobiranisme. "No som delinqüents que fugen de la policia" -ha dit- per assegurar també que exerciran "resistència pacífica" en defensa del Govern català.