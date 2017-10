Comín assegura que ja s'han atès més de mil afectats per les càrregues de la policia espanyola l'1-O

Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 21:00 h

El conseller de Salut creu "imprescindible" acompanyar les víctimes de la violència i repressió de l'Estat espanyol

ACN.- El conseller de Salut, Antoni Comín, ha visitat aquest dimecres els CAP del Guinardó, a Barcelona, i de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on va haver-hi càrregues dels cossos policials de l’Estat durant el referèndum de l'1 d'octubre i s’ha reunit amb diversos afectats. “Des del Govern i el Departament de Salut ens sembla imprescindible acompanyar les persones que van ser víctimes de les agressions de la policia espanyola i la Guàrdia Civil”, ha subratllat el conseller, que ha remarcat que ja s'han atès més d’un miler de persones a conseqüència de les càrregues policials.

El conseller de Salut, Antoni Comín, assegut en una sala amb pacients i treballadors del CAP Guinardó © Departament de Salut Comparteix Tweet

La immensa majoria han estat per policontusions i altres lesions físiques, però també va haver-hi fractures, incisions i algunes crisis d'angoixa més agudes del mateix dia 1, a més de dos ferits de gravetat: la persona que continua ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron i la que va patir una important lesió ocular.



Al marge d'aquestes atencions, actualment s'estan detectant centenars de persones que manifesten l'impacte psicològic de la "violència viscuda" i el Govern ha activat un dispositiu de suport especial per ajudar-los. "Hi ha trastorns rellevants per estrès agut o per estrès post traumàtic, gent que avui encara no es treu de sobre les imatges d’aquell dia, que té insomni o que plora durant el seu dia a dia; aquestes persones han de poder recórrer al seu metge de capçalera i a tots els professionals de la xarxa de salut mental", ha apuntat Comín.

Amb aquestes visites, el conseller també ha volgut homenatjar dos dels centres de salut que van obrir com a col·legis electorals i que van participar de la “festa de la democràcia que va ser el referèndum de l'1 d'octubre”.

