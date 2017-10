Última actualització Dimecres, 11 d'octubre de 2017 22:00 h

També ha negat que es vulgui fer una reforma constitucional entre el PP i el PSOE, com han dit alguns grups polítics

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat avui que els socialistes catalans han de plantejar la vertebració d'un "tercer espai", que segons ell està entre l'immobilisme i l'independentisme. En aquest suposat espai -ha dit Iceta durant el Consell Nacional celebrat aquest dimecres a la seu del PSC- hi ha gent d'esquerra, de centre esquerra i de centre.







El primer secretari del PSC també ha defensat la proposta de reforma constitucional que ha anunciat avui el secretari general del PSOE, Pedro Sànchez, i ha dit que ha de servir perquè Catalunya "s'hi trobi". "Catalunya avui no es llegeix, no es troba a la Constitució i s'hi ha de trobar", ha insistit.



El socialista ha celebrat la "bona notícia" de l'impuls del debat sobre aquesta reforma i ha manifestat que l'objectiu ha de ser fer una reforma "el més progressista possible, el més curosa amb l'autogovern possible i que faci realitat el somni dels constituents". "Es van deixar la pell per posar nacionalitats a l'article 2 de la Constitució perquè ja eren conscients que Espanya és un estat plurinacional i això vol dir el que vol dir", ha dit.



El primer secretari del PSC ha agraït al líder del PSOE, Pedro Sánchez, els "riscos polítics" assumits per impulsar la reforma de la constitució espanyola, tot i que hagi anunciat un acord amb el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per iniciar el més aviat possible els treballs de la comissió d'avaluació del model territorial i no sigui fins sis mesos més tard que es plantegi el debat sobre la reforma constitucional. En aquest sentit, ha negat que es vulgui fer una reforma entre el PP i el PSOE, com han dit alguns grups polítics avui al Congrés espanyol. "Es pensen que som idiotes? La volem fer amb tothom", ha asseverat. Ha dit que els socialistes no tenen un problema de propostes sinó que la qüestió és aconseguir que la resta també en tingui "per triar les millors".



Com Mariano Rajoy, Iceta també ha reiterat que cal que Puigdemont aclareixi què va dir en el seu discurs d'ahir i ha afegit que fins que no s'aclareixi continuarà "en risc l'autogovern". A banda, ha fet referència també al "mal" econòmic que s'ha fet i que ha lamentat que es pot continuar fent.

