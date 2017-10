Més de 100 ajuntaments del país obren aquest 12-O perquè no tenen res a celebrar

L'Ajuntament de Badalona tornarà a obrir portes però amb un format diferent. Com l'any passat, el govern municipal vol visualitzar el desacord amb la celebració i organitza al llarg del matí una 'jornada de portes obertes' per explicar a la ciutadania com és el funcionament intern de l'administració pública.



L'alcalde d'Arenys de Munt (Maresme), Joan Rabasseda, per exemple, ha convocat tots els regidors a una reunió el dia de la Hispanitat per analitzar l'1-O i fer un homenatge a Lluís Companys.

D'altra banda, el consistori de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) també obrirà aquest 12 d'octubre. L'equip de govern municipal continuarà amb la seva agenda de treball. Es reunirà la junta de govern i quan s'acabi els regidors visitaran alguns dels barris del municipi per reunir-se amb entitats i associacions.





Més de 40 ajuntaments de les comarques gironines treballaran avui. És el cas de Girona, Salt, Figueres i Torroella de Montgrí. Alguns consistoris funcionaran amb normalitat i s'hi podrà fer tràmits i d'altres ho faran a porta tancada amb els càrrecs electes.

A Berga, els membres de l'equip de govern (CUP) han traslladat la proposta al personal laboral del consistori perquè decideixin si se sumen a la iniciativa de no celebrar el dia de la Hispanitat. Es tracta d'una mesura que els regidors cupaires van implantar a principis de legislatura per mostrar el seu rebuig al dia de la Hispanitat i perquè consideren que aquesta festivitat "no els representa".

Alcaldes i regidors de les principals ciutats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també treballaran el 12-O. Molts ajuntaments donen llibertat d'elecció als seus treballadors per decidir si celebren la festivitat d'aquest dijous, com per exemple Tortosa, Amposta, Móra d'Ebre i Gandesa.



Badalona i Manresa tampoc commemoraran la festivitat del 12-O i obriran les portes aquest dijous. A Ponent, una cinquantena d'ajuntaments governats per ERC obriran portes com un dia laboral normal.