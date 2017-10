Última actualització Dijous, 12 d'octubre de 2017 10:15 h

En un tuit, el president de la Generalitat crítica que la reacció del gobierno davant l'oferta de mediació sigui la posada en marxa de l'article 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lamentat aquest dimecres a la nit en una piulada al Twitter que la resposta a la seva demanda de diàleg amb el gbierno, després de deixar en suspens la independència de Catalunya, sigui l'inici del camí per a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Demanes diàleg i et responen posant el 155 damunt la taula. Entesos. — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de octubre de 2017



Ahir a la tarda, el president del gobierno, Mariano Rajoy, va comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre l'actuació del seu executiu a Catalunya.



En aquest sentit, ha enviat un requeriment a Puigdemont, com a pas previ per l'aplicació del 155, on li dóna cinc dies perquè aclareixi si va declarar la independència o no el passat dimarts i tres dies més en cas de rectificació.

"Demanes diàleg i et responen posant el 155 sobre la taula. Entesos", ha escrit el president de la Generalitat en el seu compte de Twitter.