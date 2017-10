La situació política a Catalunya marca el Dia de la Hispanitat

La marxa "cívica i unitària", segons els organitzadors, començarà a les 11:00 hores davant La Pedrera i finalitzarà a Plaça Catalunya, aproximadament al cap d'una hora, on es llegirà un manifest en clau política per la situació que viu Catalunya.

A banda de SCC també han convocat la manifestació les entitats Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Concordia Cívica, Convivencia Cívica Catalana, Regeneración Democrática, Movimiento Cívico 12-O, Profesores por el Bilingüismo, España Generosa i Españoles de a pie.

La marxa arriba després de la manifestació que va tenir lloc, també a Barcelona, el 8 d'octubre, en aquest cas, convocada únicament per SCC, i que va aplegar unes 350.000, segons la Guàrdia Urbana.

Al cartell que convoca la manifestació, on es llegeix el lema de la concentració 'Catalunya sí, Espanya també, hi apareix tan sols una bandera espanyola.



A part d'aquesta concentració, i com cada any, diversos grups d'ultradreta, com La Falange Española i Democracia Nacional, han convocat una manifestació a Montjuïc.



L'extrema dreta dóna suport a la marxa de SCC

Diversos grups d'extrema dreta han donat suport públicament a la concentració convocada aquest dijous, 12 d'octubre, amb motiu del Dia de la Hispanitat.