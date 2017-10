L'EFTA, un primer pas per l'adhesió d'una Catalunya independent a la UE

Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 05:05 h

Implicaria que altres països de la Unió Europea reconeguessin Catalunya com a país

Una Catalunya independent quedaria fora de la Unió Europea, segons ha manifestat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Malgrat tot, el Govern català podria mantenir l'accés al mercat europeu a través de la seva integració a l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA).

L'EFTA és una organització comercial que agrupa Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein. I tot i ser una associació diferent de la de la UE, hi té una vinculació plena. S'hi apleguen estats que no volen formar part de la UE.



L'entrada de Catalunya a l'EFTA seria "una estratègia transitòria per entrar a la Unió Europea" diu el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Josep Lladós. "En si mateixa, l'entrada a l'EFTA no té cap mena de sentit si no és amb aquesta finalitat", subratllava.



Una opinió que també comparteix la doctora en economia i professora de la Facultat d'Economia de la Universitat de Barcelona (UB), Montserrat Millet: "l'EFTA és un producte caduc". "Com a tal, aquesta associació només serveix únicament per a productes industrials, els serveis o l'agricultura es queden fora", sentenciava.







Llegiu més informació aquí: Seria l'EFTA una solució per a una Catalunya independent? Tot i que és un escenari nou i ambdós experts coincideixen que és difícil de predir com aniran les coses, Millet assegura que l'entrada de Catalunya a l'EFTA podria tenir en si més interés polític que no pas econòmic perquè implicaria que altres països reconeixerien Catalunya com a país independent i que per tant, hi voldrien tenir relacions comercials.

