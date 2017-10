Human Rights Watch insta a la UE a reconèixer públicament la violència de l'1-O

L'ONG pels drets humans assegura que cal una "investigació efectiva" de l'actuació policial i recomana que es faci a través "d'un organisme internacional independent" tenint en compte les tensions actuals entre els governs català i espanyol.

A més, l'organització diu que la UE i els estats europeus "haurien de deixar clar públicament que qualsevol ús de la força ha de complir amb les lleis nacionals i la normativa europea de drets humans".

Demoledor informe de HRW contra la violència policial al 1oct "Spain: Police Used Excessive Force in Catalonia" https://t.co/iEBJde1Xwt — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de octubre de 2017

"La policia potser tenia la llei del seu costat per aplicar una ordre judicial, però això no els donava el dret a utilitzar la violència contra manifestants pacífics", assegura l'expert de HRW encarregat de l'informe, Kartik Raj.Carles Puigdemont ha fet una piulada a Twitter on ha titllat de "demolidor" l'informe de la ONG contra la repressió policial l'1-O.