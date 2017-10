Última actualització Dijous, 12 d'octubre de 2017 12:30 h

SCC ha convocat una concentració sota el lema 'Catalunya sí, Espanya també' el dia de la Hispanitat en defensa de la unitat d'Espanya

Centenars de persones han iniciat la marxa convocada per Societat Civil Catalana (SCC) per a celebrar el dia de la Hispanitat, marcat, especialment, per la situació política a Catalunya.

El Passeig de Gràcia s'ha omplert de banderes espanyoles i càntics en clau política. "Puigdemont a prisión" és el clam que més se sent al centre de Barcelona. "Arrimadas presidenta", criden alguns altres.

Entre les banderes, es llegeixen missatges en cartells, com per exemple, un amb el 155, fent referència a l'aplicació de l'article de la Constitució per frenar el procés independentista.

La manifestació, convocada per Societat Civil i altres entitats no independentistes, ha congregat molts menys adeptes que la del passat 8 d'octubre, que va reunir a unes 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, algunes provinents de diverses poblacions d'Espanya.



