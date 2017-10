Última actualització Dijous, 12 d'octubre de 2017 13:30 h

Assegura que la majoria de la societat catalana que se sent també espanyola i europea es manifestarà aquest 12-O

La líder del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en els propers cinc dies "rectifiqui" i convoqui eleccions al Parlament. Ha fet aquestes declaracions als mitjans de comnicació abans de l'inici de la manifestació del 12-O convocada per Societat Civil Catalana (SCC) al Passeig de Gràcia.

Inés Arrimadas (Cs), els líders de SCC i el popular Alberto Fernández Díaz, a la capçalera de la manifestació del 12-O el 12 d'octubre © Patrícia Mateos Comparteix Tweet

Després que el president espanyol, Mariano Rajoy, hagi donat cinc dies al cap del Govern perquè digui si ha declarat la independència, Arrimadas ha exigit a Puigdemont que reconegui que ha fet "molt mal" a la societat i a l'economia catalana.La cap de files de Cs també s'ha mostrat convençuda que "la majoria de la societat catalana que també se sent espanyola i europea es manifestarà" aquest dijous.Ciutadans i PP s'han sumat a la marxa en defensa de la unitat d'Espanya convocada per entitats unionistes per aquest 12 d'octubre.