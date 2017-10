La policia nacional participa per primer cop en 30 anys a la desfilada militar del 12-O

Última actualització Dijous, 12 d'octubre de 2017 16:45 h

A l'acte principal del Dia de la Hispanitat no hi han estat presents Puigdemont, Urkullu i Barkos

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La situació política a Catalunya ha marcat aquest dijous els actes de la ‘Fiesta Nacional’ i la desfilada militar que ha tingut lloc al centre de Madrid. Ja abans de l’inici s’han sentit crits de “Puigdemont, a presó” per part del públic, que posteriorment ha aplaudit el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el rei Felip VI, i molt especialment els destacaments de la Guàrdia Civil, d’una banda, i del Cos Nacional de Policia, que ha participat per primer cop a la desfilada, així com la cabra de la Legió, ‘Roco’.

Un dels moments de la desfilada militar, el 12 d'octubre de 2017 © Tània Tàpia Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 12-O, catalunya, desfilada

A la tribuna d'autoritats hi ha estat present el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el govern espanyol en ple i tots els presidents autonòmics, tret del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el lehendakari, Iñigo Urkullu, i la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

Tampoc hi ha estat present el líder de Podem, Pablo Iglesias, tot i que la seva formació hi ha enviat representants de segon nivell. Durant la desfilada s'ha fet un homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Ha estat el primer acte on han participat conjuntament el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el rei Felip VI després del referèndum de l'1-O i de l'activació per part del govern espanyol del mecanisme establert a l'article 155 de la Constitució per a la suspensió de competències autonòmiques a Catalunya.

Un Eurofighter de l'exèrcit espanyol s'estavella a Albacete

Un Eurofighter de les Forces Aèrees de l'exèrcit espanyol s'ha estavellat aquest dijous prop de la base de Los Llanos, a Albacete, quan tornava de la desfilada a Madrid, segons han confirmat fonts del Ministeri de Defensa. El pilot ha mort.

En el Dia de la Hispanitat, diversos avions de les forces armades espanyoles han participat en la desfilada militar que s'ha dut a terme a Madrid.

Notícies relacionades