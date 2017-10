España ha tornat a la edat mitja–––––––-? O fins i tot mes enrere––––––––-? BARBARES SENSE MASSA GRIS–––––––––– Els adornen axó si, grans interessos............. TOTS OBSCURS.....!! Els adornen axó si, grans interessos............. TOTS OBSCURS.....!!

12 d'octubre de 2017, 16.48 h





Se els ha de deixar que es desfoguin . Han estat molts anys reprimits i els fotia vergonya manifestar-se com a espanyolistes. La reentreè de la G.C. els ha tret la vergonya de cop.



Per la Rbla de Catalunya, anaven com a bàrbars.



Diferencies : Nosaltres civics, pacífics i sense cap aldarull. Ells: com el que son, cridant i com bàrbars.