Els Mossos intervenen armes prohibides als ultres en les concentracions del 12-O

La policia catalana identifica més de 50 radicals a les manifestacions de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han identificat més d'una cinquantena d'ultres i han denunciat a quatre persones per tinença d'armes prohibides a alguns dels concentrats aquest divendres amb motiu del 12 d'octubre.

Manifestants en la marxa per la defensa de la unitat d'Espanya el 12 d'octubre © Anna Solé

Cap a dos quarts de deu del matí, la policia ha identificat un grup de 28 persones al carrer Gran de Gràcia, a qui la policia ha comissat punys americans, bengales, passamuntanyes i cadenes. Quatre d'ells han estat denunciats per tinença d'armes prohibides.Cap a les 12 del migdia tres grups de seguidors radicals d'equips de futbol s'han enfrontat a la Plaça Catalunya, on han causat ferides lleus a un agent de la Guàrdia Urbana i destrosses materials a la terrassa del bar Zurich.Arran d'això els Mossos han identificat 25 persones i han obert una investigació. A la baralla hi han participat Yomus- ultres del València- , Hooligans del Sabadell i membres del Frente Atlético.