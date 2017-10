L'ANC demana aixecar la suspensió de la declaració d'independència

Els presidents de l'ANC i Òmnium Cultura, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, van sortir del ple del Parlament de dimarts passat "satisfets" amb el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la seva decisió de "suspendre" la declaració d'independència.

Però atesa la negativa de l'estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg, ja no té cap sentit mantenir suspesa la Declaració d'independència, diuen des de l'entitat. Per això insten el Parlament a aixecar-la, i el President i el Govern a implementar la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

El Secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, reunit en sessió extraordinària avui 12 d'octubre, ha acordat fer públic el seu posicionament en relació a la situació política actual.

Des del Directe.cat ja ho demanàvem en el nostre editorial : "President Puigdemont, Vicepresident Junqueras, activin la Declaració d'Independència com a resposta a un requeriment per humiliar tot un país, no esperin que posin Trapero, Sánchez o Cuixart a presó".