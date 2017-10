La CUP també pressiona Puigdemont perquè reactivi la declaració d'independència

Andrea Salou Salou

13 d'octubre de 2017, 11.27 h

Doncs que l'activin dema mateix, només amb la masacre que varen fer,tenim suficiens argumens per marxar. Ha arribat el moment de declarar la DUI, Volem separar-nos espanya i si pot ser de l'UE. ja ens han demostrat com són tota aquesta gent, que momés porta violencia i desgràcies... El sofriment que hem patit els Catalans durant tans anys no té justificacio.... Ara es l'hora de dir adeu Espanya, per sempre i més. No ens pot obligar ningú a se el que, no volem ser, SOM CATALANS, NO ESP... Llegir més