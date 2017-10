No hi ha cap vot

L'expresident també ha volgut retreure a l'ANC i la CUP les seves pressions a Puigdemont perquè aixequi la suspensió de la independència. "Cadascú fa el seu paper, però cap d'ells, presideix el Govern, i qui decideix és el Govern", ha remarcat.

Davant el debat sobre si Puigdemont va declarar o no la independència de Catalunya al ple del Parlament, l'expresident ha recordat que la llei del referèndum "diu que si l'1-O hi ha més 'sí' que 'no', implica la independència de Catalunya". "La independència es va decidir per part del poble l'1-O", ha dit en una entrevista a TV3.

Tanmateix, l'expresident ha admès que "hi havia garanties que no va poder complir el Govern per culpa del que va fer l'Estat espanyol". "Era evident que no hi havia totes les condicions absolutament netes", ha reconegut, tot considerant que amb la "violència de l'Estat, tot cobra una altra dimensió".

Finalment, Mas ha assegurat que cal fer les coses amb el diàleg que reclama Puigdemont per evitar que la proclamació d'independència no sigui més que una simple declaració sense efecte.



En aquest sentit, ha afirmat que "si un estat es declara independent, però no el reconeix ningú i no pot actuar com a tal, és una independència estètica".