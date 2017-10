El Consell d'Europa condemna la violència l'1-O i fa una crida al diàleg

Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 11:30 h

Només els diputats del PP han defensat l'actuació de la policia espanyola a Catalunya

En un debat celebrat a Estrasburg sota el títol "la necessitat d'una solució política per a la crisi a Catalunya", diputats de diferents partits i països de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa han condemnat la violència del 1-O i han fet una crida al diàleg per trobar una sortida "pacífica" a la situació política de Catalunya.

La majoria de diputats del Consell d'Europa han sentenciat que la "violència" no és el camí i han remarcat la necessitat de la implicació de la comunitat internacional davant la situació política a Catalunya.Els conservadors europeus han valorat la violència de l'1-O com "excessiva" i ha recordat que els drets de llibertat d'expressió i reunió formen part del "nucli" de la democràcia. Només els membres del PP han criticat l'acció de la Generalitat, acusant-la d'incomplir la llei.Sobre la "solució" necessària, alguns diputats, com el suís Manuel Tornare, han reivindicat que "l'única sortida és un full de ruta que condueixi a la mediació". Altres, com el britànic Roger Gale, han citat l'exemple d'Escòcia afirmant que un referèndum com el que es va pactar al Regne Unit "és també possible a Espanya".Per la seva banda, la suïssa Elisabeth Schneider-Schneiter ha posat el sistema federal del seu país com a model i ha dit que Suïssa "està a la seva disposició".La parlamentària belga, Pettra de Sutter, ha criticat que Rajoy "continuï fent servir paraules amenaçadores" i l'ha avisat que aplicar el 155 "seria el pitjor que podria passar".L'ONG Human Rights Whatch també va denunciar en un informe "l'ús excessiu de la força " de la Policia Nacional i la Guardia Civil per aturar el referèndum de l'1-O. L'organització insta a la UE a reconèixer públicament la violència i reclama una "investigació internacional independent".