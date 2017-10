Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 13:15 h

Hernando avança que hi ha altres mesures que no passen pel 155 però no les diu per no donar pistes "als dolents"

Falten tres dies perquè venci el termini en el qual Puigdemont ha de respondre el requeriment del gobierno per aclarir si ha declarat la independència. Segons la resposta del president de la Generalitat, "s'aplicaran les mesures corresponents", deia dimecres Rajoy en roda de premsa al Congrés dels Diputats. El requeriment és el pas previ a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que suposaria la suspensió de l'autonomia de Catalunya.

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha avançat aquest divendres que el govern de Mariano Rajoy aturarà “amb força” el que considera un “cop d’estat” contra la democràcia espanyola, i disposa de “mesures suficients” per a fer-ho.En una entrevista a Antena 3, Hernando ha afirmat que primer cal “esperar” a veure la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment del president espanyol, Mariano Rajoy, i després s’activaran “mesures que no passen només pel 155”, però que no ha concretat, perquè “el que no és pot fer és explicar als dolents com actuaran els bons”.Segons Hernando, ha remarcat la "unitat dels constitucionalistes”, amb el suport del PSOE i de Cs a l’executiu espanyol, per aplicar les mesures corresponents. “Hem de caminar tots junts i és el que farem”, ha dit.El gobierno va insistir ahir a demanar al president de la Generalitat que aprofiti la setmana de termini que li ha donat el president espanyol, Mariano Rajoy, i faci marxa enrere en la declaració d’independència, estigui o no suspesa.Per l'altra banda, la CUP i l'ANC han enviat un missatge de pressió a Puigdemont perquè reactivi la declaració d'independència, suspesa dimarts passat al Parlament de Catalunya.En aquest sentit, el delegat del gobierno a Catalunya, Enric Millo, ha acusat la CUP i les entitats independentistes de pressionar a Puigdemont i "voler el 155". També, s'ha mostrat esperançat que el president del govern "reflexioni" i només d'aquesta manera trobarà el "diàleg" que busca del gobierno.