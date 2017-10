Jucker fa costat al gobierno per por a un possible efecte dòmino a Europa

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

13 d'octubre de 2017, 13.01 h

Si mai aconseguim la independència, hauríem de fer un esforç per negar el nostre suport a aquesta xusma i gentalla de can brussel·les. Hem de fer el possible per a pertànyer a l'EFTA o Schengen, mai on aquests podrits i mala gent com sa merkel, macron i el de la foto, puguin intervenir en les nostres vides.