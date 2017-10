Eslovènia manifesta el seu suport al dret a l'autodeterminació de Catalunya

Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 14:15 h

El parlament eslovè condemna els actes violents i reclama una "solució pacífica"

El món mira a Catalunya i es posiciona respecte a la voluntat popular a la independència. Fa unes hores, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, anunciava que no participarà en una mediació perquè no vol veure d'aquí a uns anys "90 països a Europa". Per altra banda, els comitès d'Afers Europeus i Exteriors d'Eslovènia han donat suport a Catalunya i per unanimitat han votat una resolució que diu que "l'ús desproporcionat de la violència és inacceptable".

Els comitès d'Afers Europeus i d'Exteriors al parlament d'Eslovènia han aprovat una resolució que reclama una "solució pacífica" per a Catalunya i el respecte al dret a l'autodeterminació d'acord amb "les normes vàlides i els principis de les lleis internacionals".

El text, que s'ha aprovat per unanimitat, diu en referència a l'1-O que "l'ús desproporcionat de la violència és inacceptable", tant per protegir l'Estat actual com per intentar assolir la independència.

Els diputats explícitament expressen el seu "suport pel dret universal a l'autodeterminació de les nacions".

