També ha amenaçat el Govern i li ha dit a Puigdemont que "té a les seves mans evitar conseqüències"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha parlat en roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres de cada divendres per amenaçar el Govern català que “si no hi ha una solució ràpida al conflicte amb Catalunya, l’Estat es veurà obligat a rebaixar les expectatives econòmiques de l’any 2018”. En aquest sentit, ha advertit d'una hipotètica situació futura en que “la inestabilitat pot perjudicar l’economia catalana i pot acabar provocant una recessió a Catalunya, i això afectaria el creixement del PIB”.

Ha reforçat la seva advertència avisant al Govern que "té a les seves mans evitar conseqüències" i assegurant que "abans d'aplicar el 155 hem donat l'oportunitat de tornar a l'ordre". Al torn de preguntes dels periodistes, no ha volgut avançar les actuacions que implicaria aplicar el 155 -"no anticiparé mesures que no tenen perquè adoptar-se", ha dit- i ha tornat a dirigir-se a Puigdemont per dir-li que "és l'oportunitat més important que té". En contraposició al diàleg sense condicions que demana el President de la Generalitat, Sáenz de Santamaria ha dit que "referèndum sí o sí és una cosa que mai s'ha negociat ni es negociarà".



La vicepresidenta del govern espanyol s'ha avançat a la resposta del President assegurant que "si diu que hi ha hagut declaració li demanarem que la revoqui" i l'ha instat a comparèixer al Congrés espanyol. "És on es prenen les decisions", ha dit. També s'ha referit a "un contacte molt pròxim" amb el PSOE "per tractar moltes qüestions".



D'altra banda, Santamaría ha anunciat que es condecorarà el pilot que va morir ahir després de participar en la desfilada del 12-O a Madrid.

