Al Jazeera, escandalitzada per la manipulació de TVE durant l'1-O

Al Jazeera també s'ha fet ressò de la protesta dels treballadors de TVE que van denunciar la nefasta cobertura de l'1-O i la manipulació informativa que es va fer des de la cadena, a més de demanar la dimissió de la direcció d'informatius per "incomplir" el deure de servei públic.

En aquest sentit, Al Jazeera veu la manera com TVE manipula els seus continguts i critica que només es mostrés la policia espanyola "trencant vidres i agafant urnes" quan "estaven ferint a gent que només volia votar".

#1 bua bua 13 d'octubre de 2017, 16.15 h ja veiem el que son , 5 MANIFESTACIONS ESPANYOLISTES 5 ENFRONTAMENTS AMB VIOLENCIA , LA VIOLENCIA ES LA SEVA RESPOSTA A TOT , NI UN PAS ENRERA , TENIM QUE ACTIVAR LA INDEPENDENCIA JA , VISCA CATALUNYA LLIURE



