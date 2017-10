El TSJC cita a declarar Turull com a testimoni en la causa contra la Mesa del Parlament

Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 17:30 h

Hi anirà el dimarts 24 d’octubre, a les 5 de la tarda

ACN.- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com a testimoni el conseller de la Presidència, Jordi Turull, pel dimarts 24 d'octubre en la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i altres membres de la Mesa per permetre la votació de dues resolucions a favor del referèndum.

La declaració de Turull, demanada per la defensa d'alguns dels investigats, estava prevista inicialment pel 28 de juliol i, després, pel 31 del mateix mes, però es va tornar a posposar després que s'al·legués que el conseller no hi podria assistir. Pel mateix 24 d'octubre, la magistrada Maria Eugènia Alegret, que instrueix la causa, també ha citat a declarar com a testimonis el secretari general del Parlament, Xavier Muro; el lletrat major, Antoni Bayona; i la secretària dels Serveis Jurídics, Elisabet Riambau. Alegret ha citat a declarar Jordi Trull el dimarts 24 d’octubre a les 5 de la tarda. Abans, ha previst les compareixences, també en qualitat de testimonis, de Riambau, a la 1 del migdia; Bayona, a un quart de 2 i Muro, a dos quarts de 4 de la tarda.

A partir d'una denúncia de la Fiscalia per desobediència, el TSJC va decidir investigar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per permetre votacions a favor del referèndum. Més tard, va ampliar la causa contra tres membres de la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet (JxSí), per facilitar tramitacions també sobre el referèndum. Després es va decidir investigar també el secretari tercer, Joan Josep Nuet (CSQP).

En aquesta mateixa causa, s'hi ha acumulat la querella presentada per la Fiscalia el setembre contra cinc membres de la Mesa per l'admissió a tràmit de la Llei del Referèndum i la de Transitorietat. Són Forcadell, Simó, Nuet, Barrufet i Lluís Guinó, que va substituir Corominas com a vicepresident primer de la Mesa.

