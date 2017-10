Millo es cobreix les espatlles i acusa l'ANC, Òmnium i la CUP de ser els únics que volen l'aplicació del 155

Última actualització Divendres, 13 d'octubre de 2017 17:00 h

Amb tot, ha explicat que està "estudiat" com es faria aquesta aplicació si Puigdemont contesta Rajoy que sí es va declarar la independència

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que aquells que "pressionen" Puigdemont, entre els que ha situat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium i la CUP, són els únic que "volen l'aplicació del 155". En declaracions a Ràdio 4 i en un intent de cobrir-se les espatlles per les actuacions que pugui dur a terme a partir de dilluns el govern espanyol, Millo ha assegurat que més enllà d'aquests actors "ningú desitja" la suspensió de l'autonomia catalana. Amb tot, ha explicat també que està "estudiat" com es faria aquesta aplicació si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, contesta Rajoy que sí es va declarar la independència el passat dimarts i ha afirmat que "no hi ha una sola manera" de fer-ho. En aquest sentit, ha dit que fer servir aquest article per convocar eleccions és "possible" segons la Constitució però ha afirmat que seria un "escenari límit".

Millo ha afirmat que el Govern espanyol "ha volgut llegir l'ambigüitat com una certa aturada, una marxa enrere" i ha justificat la situació actual i un probable escenari futur dient que el partit popular podria haver respost "perfectament" anunciant l'aplicació immediata del 155 i que després de les paraules de Puigdemont no ho va fer.

Després de participar en els actes del 12-O a Madrid, Millo ha explicat que en les converses en que hi va haver allà "s'interpretava com una darrera oportunitat al diàleg" i ha esperat que Puigdemont "reflexioni" i no deixi perdre aquesta "oportunitat". Ha dit que la resposta del president català ha de ser "molt concreta", d'un sí o un nou, i ha valorat que tot el que no sigui dir explícitament que no es va declarar la independència s'interpretarà en sentit afirmatiu.

En cas que fos aquesta la resposta, ha dit que això "tindria conseqüències que ningú desitja" però que seria "absolutament necessari" i ho ha deixat en mans del president: "Només passarà si Puigdemont i el govern de la Generalitat ho volen". En canvi, ha posat en valor que una resposta negativa permetria obrir el diàleg, també en el marc de la comissió d'avaluació del model territorial, on ha dit que es pot "parlar de tot".

Sobre com s'aplicaria l'article 155, Millo ha dit que malgrat que no s'ha fet mai, està estudiat com es faria i ha concretat que no hi ha una sola manera de fer-ho. Ha dit que dependrà del Senat el "com" s'aplica si finalment el govern espanyol porta aquesta proposta. Ha afegit que la màxima aplicació d'aquest article implica la suspensió de l'autonomia i, per tant, Puigdemont perdria també la competència per dissoldre el Parlament i convocar eleccions. "Possible ho és però si em pregunta si és desitjable la resposta és que no, però si és estrictament necessari ho és", ha manifestat.

