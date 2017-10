Albiol deixa entreveure per on atacarà el 155: educació i Mossos d'Esquadra

Albiol s'ha mostrat contrari a les demandes de Ciutadans d'intervenir les institucions catalanes per forçar eleccions i ha dit que activar el 155 "només per convocar eleccions no resol cap problema". "Ni en l'educació, ni en Mossos", ha afegit, donant a entendre que serien aquestes les dues competències que primer hauria d'intervenir el govern espanyol. I és que l'hipotètic (i inexistent) adoctrinament dels infants catalans a les escoles i l'actuació no violenta dels Mossos durant l'1-O són dos dels objectius que han rebut les crítiques més ferotges de l'unionisme i el Partit Popular, que fins i tot ha reclamat il·legalitzar els partits independentistes des de la seva ala més dura (Pablo Casado ho va defensar “a títol personal” durant una roda de premsa com a portaveu del PP, però alguns mitjans han assegurat que una part de la cúpula del partit ho comparteix).