El Mobile World Congress no cedeix a les pressions i es queda a Barcelona

L'associació organitzadora té un "acord" perquè la capital catalana segueixi sent la seu de l'esdeveniment almenys fins al 2023

ACN.- L'associació que organitza el Mobile World Congress, la GSMA, ha confirmat aquest divendres en un comunicat que Barcelona acollirà l'edició del 2018 del MWC del 26 de febrer a l'1 de març. La GSMA ha recordat que té un "acord" amb els seus "socis de la ciutat" perquè Barcelona segueixi sent la seu del MWC fins al 2023.

Tot i que han assegurat estar al cas de "la situació a Espanya i Catalunya" i estar "avaluant qualsevol impacte potencial" que pugui suposar per l'esdeveniment, la cita més important del món sobre tecnologia mòbil se celebrarà un any més a la capital catalana (com es fa des de 2006). L'any passat, el Mobile World Congress va tancar amb una xifra rècord de 108.000 visitants, va tenir un impacte econòmic de més de 465.000 euros i va generar 13.200 llocs de treball temporals.Avui mateix, Barcelona ha estat reconeguda pels World Travel Awards amb el premi a la millor destinació de congressos i reunions per tercera vegada en els darrers quatre anys.