En Comú Podem demana tipificar com a delicte l'exaltació i apologia del franquisme

Ho fa després que grups d'ultra dreta hagin sembrat el terror a Saragossa, València o Barcelona

En Comú Podem ha registrat al Congrés espanyol una iniciativa en que demana tipificar com a delicte al Codi Penal l'exaltació i l'apologia del franquisme, ja que actualment existeixen els delictes d'incitació a l'odi, discriminació o violència però sense referir-se de manera expressa a cap ideologia. Després que -en els darrers temps- grups d'ultra dreta, franquistes i nazis hagin sembrat el terror a Saragossa (davant l'assemblea de càrrecs electes d'Units Podem), València (aquest 9 d'octubre) o Barcelona (ahir mateix), la confluència liderada per Xavier Domènech vol que es tracti d'un delicte amb penes de presó i multa. Una demanda que ja no permetrà al govern espanyol mirar més cap a una altra banda i que hauria d'obligar-lo a condemnar aquesta mena de conductes, com no ha fet en els darrers dies.



La petició registrada posa de manifest que "les manifestacions cada vegada més freqüents de simbologia i missatges de caràcter franquista, feixista i nazi fan inajornable que l'Estat prengui mesures per a la seva eradicació" i recorda que altres països europeus sí castiguen aquestes conductes.



Alemanya, per exemple, persegueix l'exaltació i apologia de caràcter neonazi (com França) i penalitza mostrar símbols com les banderes o la salutació feixista; així com Itàlia imposa pena de presó i multa per l'apologia o enaltiment del feixisme. De moment, el Codi Penal espanyol no preveu cap tipificació d'aquestes conductes, però Units Podem i En Comú Podem han demanat al Congrés que insti el govern espanyol a presentar un projecte de llei orgànica de modificació del Codi Penal perquè s'inclogui en menys de tres mesos "la tipificació penal del delicte d'exaltació o apologia del franquisme, el nazisme i el feixisme".









